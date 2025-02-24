Попавшие под лавину в Сочи туристы передали координаты спасателям

Туристы, попавшие под лавину в Сочи, передали спасателям координаты, в настоящий момент прорабатывается маршрут эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор», передает ТАСС.

По предварительным данным, в опасной зоне оказалась группа из трех человек — один гид и два райдера. Двое из них смогли передать свои координаты.

«В настоящий момент в горах сложные метеоусловия, требующие проработки безопасного маршрута выхода к пострадавшим», — говорится в сообщении.

На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла лавина. По данным МЧС России, рядом с опасной зоной находятся два человека. На место ЧП выдвинулись спасатели, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

До этого лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу в Дагестане. Инцидент произошел на участке автодороги «Сониорта — Гораколоб». В результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дорожного полотна от завалов снега потребовалось около суток.

Ранее лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии.