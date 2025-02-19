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В Карачаево-Черкесии нашли тела двух туристов после схода лавины

МЧС: в горах Карачаево-Черкесии нашли тела двух попавших под лавину туристов
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МЧС России

Альпинист, спасшийся во время схода лавины в горах Карачаево-Черкесии, нашел тела двух погибших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, альпинист достал их тела из-под снежного завала.

В министерстве также заявили, что в горах региона сохраняется лавинная опасность.

ЧП произошло 19 февраля в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под лавину. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

19 февраля также сообщалось, что 35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов приехали в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025». Накануне утром двое мужчин пропали в ущелье Танадон после схода лавины, поиски не дали результатов. Сегодня в месте поиска сошли еще две лавины.

Ранее сотрудники МЧС спасли трех туристов с горы в Адыгее.

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