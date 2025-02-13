«Ростелеком» озвучил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

«Ростелеком»: ущерб от обрыва кабеля в Балтике составил десятки миллионов рублей

Ущерб от повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на площадке Недели российского бизнеса, передает РИА Новости.

«Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров», — заявил он.

Осеевский добавил, что подобный случай вызывает большое количество вопросов, поскольку это крайне необычная ситуация.

О повреждении кабеля «Ростелекома» в акватории Балтийского моря стало известно 8 февраля. В компании заявили, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия.

В компании отметили, что он мог получить повреждения из-за действий иностранного корабля. В настоящее время дефект кабеля уже устранили, и линия связи работает исправно.

В Балтийском море было уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, который проложен по дну моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

В свою очередь 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Ранее Литва захотела от ЕС средства на охрану кабелей на Балтике.