Названа причина повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море

Кабель компании «Ростелеком» в Балтийском море мог получить повреждения из-за действий иностранного корабля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

«Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия, предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушения правил мореплавания», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что дефект кабеля уже устранили, и линия связи работает исправно.

О повреждении кабеля «Ростелекома» в акватории Балтийского моря стало известно 8 февраля. Уже тогда в компании заявили, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия.

В Балтике было уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Ранее сообщалось, что Литва хочет от ЕС миллионы на охрану кабелей на Балтике.