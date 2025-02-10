Литва хочет от ЕС миллионы на охрану кабелей на Балтике

Литва намерена получить от ЕС более €30 млн на охрану кабелей в Балтийском море

Литовский премьер Гинтаутас Палуккас после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что стране необходимо более €30 млн для защиты подводных энергетических кабелей. Об этом сообщает LRT.

Он заявил, что на покрытие потребностей республики по охране этой критической инфраструктуры понадобится от €32 млн до €34 млн. Власти рассчитывают получить эту сумму от ЕС.

«Однако пока придет финансирование, мы можем использовать собственные денежные ресурсы», — сказал Палуккас и призвал принять политическое решение по этому вопросу максимально быстро.

В Балтике было уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion и газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии утверждал, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Ранее в Балтийском море был поврежден кабель «Ростелекома».