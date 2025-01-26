В Латвии заявили о повреждении кабеля в Балтийском море

Подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. Об этом сообщил латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля — компанию «Латвийский государственный радиотелевизионный центр».

Утром 26 января системы мониторинга компании выявили проблемы с передачей данных на участке между Вентспилсом (Латвия) и Готландом (Швеция).

«В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием», — сказала руководитель отдела коммуникаций компании Винета Спругайне.

На инцидент отреагировала премьер Латвии Эвика Силиня, которая заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

14 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Шведское министерство обороны связывает повреждение с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега. В ведомстве считают, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.