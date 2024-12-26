На Балтике поврежден энергокабель. Это связали с «теневым флотом» России

Судно финской пограничной охраны Turva и нефтяной танкер Eagle S у побережья полуострова Порккаланниеми, Финляндия, 26 декабря 2024 года

Финляндия задержала танкер с нефтью из РФ по подозрению в обрыве кабеля Estlink 2

В Балтийском море погранслужба Финляндии задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения подводной инфраструктуры он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

230-метровый, полностью загруженный нефтью танкер Eagle S под флагом Островов Кука был задержан по подозрению в повреждении подводного электрокабеля, связывающего Финляндию и Эстонию. Обрыв произошел в среду в 12:26 по эстонскому времени (13:26 мск). Его причины изначально не назывались. Корабль следовал из Петербурга в Александрию (Египет).

«В настоящее время судно стоит на якоре в финских территориальных водах», — сообщил на пресс-конференции комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки (цитата по «Интерфаксу»).

Финское издание Yle уточнило, что сотрудники погранслужбы попросили Eagle S поднять якорь, «но на поверхность всплыла пустая якорная цепь». В связи с чем возникли подозрения, что танкер целенаправленно волочил якорь по дну с целью обрыва кабеля.

«Возможность диверсии исключить нельзя», — перед этим заявлял руководитель диспетчерской компании Fingrid Арто Пахкин.

26 декабря с заявлением по этому поводу выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Повреждения критически важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить, что это случайность или просто плохое морское мастерство.

Мы должны понимать, что повреждение подводной инфраструктуры стало более систематическим и, следовательно, должно рассматриваться как нападения на наши жизненно важные сооружения», — сказал Цахкна.

Он отметил, что расследование находится на ранней стадии, но «есть основания полагать» причастность к происшествию судна Eagle S.

Общая длина кабеля Estlink 2 составляет около 170 км, из которых 145 км проходят по дну моря.

Другие обрывы

Случаи повреждений европейских подводных коммуникаций, проложенных по дну Балтийского моря, уже случались. Месяц назад, в ноябре, с разницей в один день вышли из строя два подводных кабеля связи. Первым пострадал кабель Cinia C-Lion1, связывающий Финляндию и Германию. Вслед за ним — кабель Arelion, проложенный между Швецией и Литвой.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».

«Никто не верит, что эти кабели были перерезаны по ошибке»,

— заявил Писториус после встречи со своими коллегами из ЕС, назвав случившееся «гибридной акцией».

Шведская прокуратура в рамках предварительного расследования инцидента квалифицировала обрыв кабелей как диверсию. А прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».

После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. Капитаном судна оказался россиянин. Таблоид Bild отмечал, что обрыв мог быть осуществлен с помощью спущенных в воду якоря или донного трала.

В настоящее время Yi Peng 3 отпущен: по данным сервиса marinetraffic.com, судно находится в Бискайском заливе между Францией и Испанией.

Годом ранее схожее ЧП случилось на газопроводе Balticconnector, проходящем по дну Балтики между Финляндией и Эстонией. 8 октября 2023 года операторы заявили о падении давления и утечке, а норвежские сейсмологи говорили о взрыве магнитудой 1 в районе прохождения трубы. Месяц спустя Финляндия пришла к выводу, что повредить газопровод мог якорь китайского судна Newnew Polar Bear. На дне моря были обнаружены характерные борозды, а позже найден и сам якорь.

В августе 2024 года китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга. Причиной аварии был назван сильный шторм.

Причем здесь «теневой флот» России

После обрыва кабеля Estlink 2 и предполагаемой причастности к этому танкера Eagle 2 власти Финляндии и Эстонии заявили о необходимости борьбы с «теневым флотом» России — то есть танкерами, перевозящими российские нефть и газ, несмотря на введенные западными странами санкции.

«С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться», — написал в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб. Он подчеркнул, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, заявил, что «помимо обхода санкций, теневой флот представляет угрозу безопасности в Балтийском море, и мы не можем просто сидеть и смотреть».

Это укладывается в общую политику стран ЕС, которые совсем недавно заявили об ужесточении требований к танкерам, перевозящим российские энергоносители мимо их берегов. В частности, предполагается проводить у таких судов дополнительные проверки страховых полисов, а если будут выявлены нарушения — задерживать их. Премьер-министр Эстонии Кристен Махал даже допускал, что российские танкеры будут браться на абордаж, однако до этого пока не дошло.