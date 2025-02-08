В Балтийском море поврежден кабель «Ростелекома»

«Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

Подводный кабель компании «Ростелеком» был поврежден в акватории Балтийского моря из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель «Ростелекома», — заявили в компании.

Представители «Ростелекома» добавили, что данная ситуация не затронула услуги для абонентов. В настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

До этого в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии утверждал, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Ранее посол объяснил, почему Россию обвиняют в повреждении кабелей на Балтике.