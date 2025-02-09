В Химках потушили пожар в Николаевских банях

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в банном комплексе в Химках. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, пламя распространилось на площади 100 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара были задействованы 28 специалистов и семь единиц техники.

О возгорании в банном комплексе на Железнодорожной улице стало известно около 17:00. Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации из здания 10 человек.

Жительница Химок Алиса рассказала «Газете.Ru», что из-за пожара здание и вывеска Николаевских бань полностью сгорели, внутри там все было деревянное. По словам женщины, на месте ЧП было очень много дыма: за восемь минут он пошел в шесть раз сильнее, чем в самом начале. Она также упомянула, что движение транспорта по улице к проезду Кирова в районе места пожара перекрыто.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.