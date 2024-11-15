Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар произошел в первом московском небоскребе

SHOT: пожар произошел в Доме Нирнзее в Москве

close
РИА Новости

Пожар произошел в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы дома эвакуировались из-за распространения дыма от пожара. Тушить возгорание прибыли пять машин МЧС России, отмечает издание.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

До этого в МЧС заявили, что пожар произошел в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел из-за загорания личных вещей на четвертом этаже здания. Было эвакуировано порядка 400 человек.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что пожар случился на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте на западе Москвы. В результате возгорания один человек не выжил. Всего спасли 12 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами