Пожар произошел в первом московском небоскребе

Пожар произошел в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы дома эвакуировались из-за распространения дыма от пожара. Тушить возгорание прибыли пять машин МЧС России, отмечает издание.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

До этого в МЧС заявили, что пожар произошел в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел из-за загорания личных вещей на четвертом этаже здания. Было эвакуировано порядка 400 человек.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что пожар случился на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте на западе Москвы. В результате возгорания один человек не выжил. Всего спасли 12 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.