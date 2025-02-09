«Изнутри все выгорело»: очевидица — о пожаре в подмосковных банях

Жительница подмосковных Химок Алиса рассказала «Газете.Ru», что из-за пожара здание и вывеска «Николаевских бань» полностью сгорели. По словам женщины, на месте ЧП было очень много дыма.

«Я приехала, смотрю — дым идет. И начали люди собираться. Я близко не подходила, но когда пошла домой, там уже буквы все сгорели сверху на крыше и выгорело все изнутри точно. Баня внутри вся деревянная практически. За восемь минут пошел дым сильнее раз в шесть, чем в самом начале. Девушку видели в коричневом платье без куртки. Она ушла пешком по улице Кирова. Больше никого я не видела. Дальше приехали пожарки три штуки, скорая и МЧС. Сейчас дорога на Кирова перекрыта», — сказала она.

9 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о пожаре в здании «Николаевских бань» в подмосковных Химках. Отмечается, что из-за возгорания было эвакуировано десять человек.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 100 кв.м., его тушат 28 специалистов и семь единиц техники. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее стало известно, что двум котам удалось спастись после пожара на Электрозаводе.