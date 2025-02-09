В Подмосковье загорелись бани

Пожар в Николаевских банях произошел в подмосковных Химках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, эвакуировано около 10 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Вечером 8 февраля стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Огонь распространился на площади примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

Ранее сообщалось, что двум котам удалось спастись после пожара на Электрозаводе.