В депздраве Москвы рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в студии танцев

В депздраве сообщили, что три человека госпитализированы из-за пожара в Москве

Трое пострадавших при пожаре в студии танцев на востоке столицы будут доставлены в НИИ им. Склифосовского, передает агентство «Москва» со ссылкой на московский департамент здравоохранения.

По данным ведомства, пострадавшие отравились продуктами горения.

«Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет. Медики продолжают оставаться на месте пожара на случай последующих обращений», — рассказали в депздраве.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании.

Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним привлечены 60 человек и 16 единиц техники. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спаустройств. В здании по-прежнему остаются заблокированными десятки человек.

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