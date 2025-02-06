Мужчина сжег кафе жены, подозревая ее в измене

The Sun: в Англии мужчина устроил пожар в кафе своей жены, подозревая ее в измене

В Англии мужчина сжег кафе своей жены, подозревая ее в измене, пишет The Sun.

В Борнмуте мужчина по имени Пол Армстронг был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за поджог кафе своей жены. Как выяснилось, он подозревал супругу в романе на стороне.

По данным следствия, Армстронг вылил на пол заведения легковоспламеняющуюся жидкость и устроил пожар в помещении, которое он сам помогал оборудовать. Несколькими днями ранее Армстронг проник в кафе с запасным ключом, вооружившись ножом, и начал преследовать свою супругу. Кроме того, он забрал ее паспорт и £7000 стерлингов, чтобы она не смогла навестить семью в Малайзии.

Как сообщила обвинитель Холли Фаган в Королевском суде Борнмута, отношения между супругами начали ухудшаться после того, как Пей открыла кафе. Перед Рождеством 2023 года она выразила желание побывать на родине, где не была восемь лет. Пол же, опасаясь, что она не вернется, начал вести себя агрессивно.

Армстронг признал себя виновным в поджоге, краже со взломом, преследовании, хранении холодного оружия и краже. Суд учел его признание, но приговорил к тюремному сроку, подчеркнув серьезность преступлений.

Ранее в Индонезии муж поджег жену, когда она сказала ему прекратить играть в видеоигры и найти работу.