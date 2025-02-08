Пожару в студии танцев в Москве присвоен повышенный ранг сложности

МЧС сообщило о спасении 80 человек при пожаре на востоке Москвы

При пожаре в студии танцев на востоке столицы пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спаустройств. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

Mash пишет, что возгоранию присвоен четвертый ранг (предпоследний ранг сложности пожара со сложной обстановкой, когда экстренные службы запрашивают дополнительные силы). По предварительной информации, огонь распространился на площади в примерно 100 кв. м, при этом в студии танцев на пятом этаже остаются заблокированными дети.

SHOT уточняет, что выбраться из горящего здания не могут примерно 60 человек. Половина из них находятся в скейт-парке.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В МЧС России заявили, что к борьбе с огнем привлечены 60 человек и 16 единиц техники.

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