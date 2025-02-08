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Названа возможная причина пожара в студии танцев на востоке Москвы

РИА Новости: причиной пожара на востоке Москвы могло стать короткое замыкание

Возгорание в студии танцев на востоке столицы могло произойти из-за короткого замыкания, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в электрооборудовании.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В МЧС России заявили, что огонь распространился на площади в примерно 300 кв. м, к борьбе с ним привлечены 60 человек и 16 единиц техники. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спаустройств. В здании по-прежнему остаются заблокированными десятки человек.

Ранее москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса.

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