Аэропорт Ульяновска возобновил работу

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 08:00 сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения в этом и в аэропортах других городов России вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты приостановили работу около 4 утра.

Кореняко заявлял, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все требующиеся меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые российские военнослужащие используют для отражения атак украинских беспилотников.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.