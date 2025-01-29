Задержанных в Тунисе россиян распределили в разные тюрьмы

РИА Новости: задержанных в Тунисе россиян распределили в три тюрьмы

Задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника одного из арестованных.

В публикации отмечается, что изначально все 11 граждан России должны были содержаться в Морнагии, но из-за отсутствия мест их распределили в разные тюрьмы.

Собеседник агентства добавил, что его родственника несколько раз перевозили из одного места заключения в другое, сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Другие задержанные россияне содержатся в тюрьмах в Морнагии и Бебелии.

До этого сообщалось, что невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении.

Группу российских туристов задержали в ноябре. Они отправились в поселение Хайдра, расположенное рядом с границей с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи, после чего перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что их задержали и поместили в известную своими пытками тюрьму Mornaguia.

Причина их задержания до сих пор неизвестна.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Тунисе находится в контакте с властями по вопросу о задержанных россиянах.