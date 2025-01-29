«Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно». Задержанных в Тунисе россиян разделили по тюрьмам

Группа из 11 граждан России, задержанных в Тунисе в ноябре, продолжает находиться в местах лишения свободы, не зная причин своего ареста. Туристов, посетивших исторические памятники вблизи алжирской границы, распределили по трем тюрьмам. Российские дипломаты подтверждают продолжение следственных действий, однако обвинений задержанным до сих пор не предъявлено.

Группа из 11 граждан России была задержана в Тунисе в ноябре после поездки в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Туристы отправились туда для посещения античных памятников, однако вскоре перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что они были задержаны местными властями по неясным причинам и распределены по трем тюрьмам страны: Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

Брат одного из задержанных сообщил, что его родственника несколько раз перевозили между тюрьмами, однако никаких объяснений причин задержания так и не последовало.

«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам, — рассказал он РИА Новости. — Моего брата за все это время несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери».

По его словам, «наши ребята сидят в трех тюрьмах — Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли».

«Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Невеста другого туриста рассказывала ранее, что заключенные содержатся в тяжелых условиях: у них нет кроватей, матрасов, одеял и теплой одежды, также наблюдаются проблемы с горячей водой. Кроме того, они испытывают сложности с общением с адвокатами и подачей официальных запросов, поскольку не владеют арабским или французским языками, а переводчиков со знанием русского в Тунисе не хватает.

По данным российского посольства, следственные действия в отношении россиян продолжаются, однако обвинения им до сих пор не предъявлены.

В дипмиссии сообщали, что задержанные чувствуют себя удовлетворительно, а в конце декабря их посетил российский вице-консул.

Хайдра в провинции Кассерин, расположенная в гористой местности недалеко от алжирской границы, представляет интерес для туристов благодаря своим историческим памятникам римской эпохи, включая амфитеатры и древние храмы. Однако этот регион также известен повышенной активностью тунисских военных и служб безопасности. По данным местных СМИ, в районе периодически проходят антитеррористические операции, что может объяснять повышенную настороженность властей.

Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой содействовать освобождению россиян.

В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция, а 11 января невеста одного из задержанных направила официальное обращение через Высший комитет по правам человека и основным свободам. Однако никакой реакции со стороны тунисских властей на эти обращения пока не последовало.

Адвокат Олфа Хаджри, представляющая интересы нескольких задержанных, признала, что проблема с переводом серьезно осложняет процесс расследования. В стране всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не занимается этим делом. В результате россияне оказываются в правовой ловушке: они не могут писать обращения и запросы без переводчика, а значит, фактически лишены возможности защищать свои права. При этом задержанные сообщают, что следственные органы требуют от них составления официальных документов на французском или арабском языках, которыми они не владеют.

Дата судебного разбирательства по делу россиян пока так и не назначена, сообщили в посольстве: «Следственные действия продолжаются. Обвинения по-прежнему не выдвинуты, а следовательно, нет и даты судебного заседания».