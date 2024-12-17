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Посольство РФ в Тунисе находится в контакте с властями по вопросу о задержанных россиянах

Посольство РФ: права задержанных в Тунисе российских граждан не нарушаются

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Depositphotos

Посольство РФ в Тунисе находится в контакте с тунисскими властями по вопросу о задержанных россиянах. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

«Права задержанных в Тунисе российских граждан не нарушаются», — отметили в российском посольстве.

Российские граждане, задержанные в Тунисе, не входили в состав туристической группы и путешествовали самостоятельно. В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) обратили внимание, что направили запрос в посольство Москвы в этой африканской стране для поиска родственников.

В минувшую пятницу, 13 декабря, стало известно, что на территории Туниса по неизвестной причине задержали 11 граждан РФ. Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября, рассказала девушка одного из путешественников Анастасия. На фоне произошедшего она вместе с родственниками своего парня Сергея и других туристов создала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить граждан РФ.

Ранее в Турции задержали россиянина, сфотографировавшего незнакомку в метро.

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