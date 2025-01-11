Невеста задержанного в Тунисе россиянина обратилась к президенту

Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо девушки.

«В Ваших руках находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей», — говорится в письме.

По ее словам, задержанные находятся в камерах, где отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, а также есть постоянные проблемы с горячей водой.

Это может пагубно сказаться на их здоровье, отметила она.

Группу российских туристов задержали в ноябре. По данным РИА Новости, они отправились в поселение Хайдра, расположенное рядом с границей с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи, после чего перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что их задержали и поместили в известную своими пытками тюрьму Mornaguia.

Причина их задержания до сих пор неизвестна.

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