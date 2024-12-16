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Задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме, известной пытками

Задержанных в Тунисе 11 россиян содержат в известной пытками тюрьме Mornaguia

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Shutterstock/FOTODOM

В Тунисе в известной своими пытками тюрьме Mornaguia содержатся 11 российских туристов, об этом РИА Новости сообщила невеста одного из задержанных.

«Согласно информации от адвоката, они находятся в тюрьме Mornaguia», — отметила девушка.

Она добавила, что условия содержания не являются самыми худшими, но далеки от комфортных.

«Еда так себе и очень острая, главная проблема — с матрасами и одеялами», — добавила невеста туриста.

13 декабря в Тунисе по неизвестной причине задержали 11 граждан России.

Как рассказала девушка одного из туристов Анастасия, ее возлюбленный Сергей приехал в Тунис 14 ноября. Ранее он уже бывал в стране, а в этот раз вместе с приятелями планировал посетить селение Кассерин, расположенное недалеко от границы с Алжиром. После поездки связь с Сергеем пропала, впоследствии Анастасия узнала от родственника его друга, что местные власти задержали всю группу.

В российском консульстве подтвердили информацию, однако о причинах задержания не сообщили. Анастасия самостоятельно обратилась к дипломатам, но не смогла получить дополнительные сведения о своем молодом человеке, так как из-за закона о персональных данных власти не могут раскрывать информацию третьим лицам.

Ранее россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро.

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