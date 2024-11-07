Путин заявил, что РФ никогда не выступала инициатором применения силы

Россия никогда не выступала инициатором применения силы, однако в случае необходимости готова предпринять все необходимые шаги для защиты своих интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на пленарном заседании клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет стремиться к достижению своих задач.

До этого Путин рассказал, что европейские руководители еще до начала текущих конфликтов выражали недовольство, утверждая, что Соединенные Штаты запугивают их Россией.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.