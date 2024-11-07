Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным

В мире не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества становится универсальной и навязывается остальным, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем.

«Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса», — добавил Путин.

По его словам, тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре.

Путин также высказал мнение, что кризис международного права, о котором сейчас говорят, в некотором смысле является кризисом подъема народов и культур, раньше остававшихся на периферии.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал геополитическую жадность Запада истоком современных конфликтов.