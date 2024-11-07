Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на США

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что европейские руководители еще до вспышки текущих конфликтов выражали недовольство, утверждая, что Соединенные Штаты запугивают их Россией. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин отметил, что главы европейских государств искренне не понимали, зачем их пугают.

Кроме того, глава государства назвал геополитическую жадность Запада истоком современных конфликтов.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.