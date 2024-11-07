Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на США

Путин: европейские лидеры жаловались, что США пугали их Россией

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что европейские руководители еще до вспышки текущих конфликтов выражали недовольство, утверждая, что Соединенные Штаты запугивают их Россией. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин отметил, что главы европейских государств искренне не понимали, зачем их пугают.

Кроме того, глава государства назвал геополитическую жадность Запада истоком современных конфликтов.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами