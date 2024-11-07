«Россия не может существовать в подчиненном положении»: Путин выступил на «Валдае»

23:49

⚡️Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось возвращения России на путь, которым она шла до 2022 года.

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран».

Россия идет своим путем и не свернет с него, но не отказывается от интеграции, заявил Путин.