«Россия не может существовать в подчиненном положении»: Путин выступил на «Валдае»

Выступление Путина завершилось. Общение с участниками «Валдая» продлилось более четырех часов.
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Путин рассказал про жителя Белгорода, который, по его словам, шел на избирательный участок, несмотря на угрозу беспилотников, отвечая, что делает так, потому что «я русский».
«Я русский» может сказать любой житель России независимо от национальности», — добавил Путин.
Путин заявил о невозможности существования России в подчиненном состоянии
«Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. Мне кажется, что наш народ, простые граждане, вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники… И именно с этим связана такая необычная консолидация российского общества — именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные, стратегические интересы страны»
⚡️Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось возвращения России на путь, которым она шла до 2022 года.
«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран».
Россия идет своим путем и не свернет с него, но не отказывается от интеграции, заявил Путин.
«Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!»
Путин раскритиковал европейских политиков за необдуманные решения, в том числе за сворачивание газовых контрактов.
Путин заявил, что у него остаются очень добрые личные отношения с Шредером, «он удивительный человек».
Президент похвалил политика за наличие собственного мнения.
«Мы построили «Северный поток». Что в этом плохого? А теперь нет газа».
Путин признался, что начинает забывать немецкий язык из-за отсутствия практики. И призвал заканчивать мероприятие, «а то можем до утра разговаривать».
Путин заметил, что старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров.
«Я же стараюсь ничего не портить, только улучшать. Но сегодняшние условия накладывают отпечаток на все. У меня и с Макроном были отношения, и с Шольцем. Но в какой-то момент они решили, что им не нужно... У меня и с Трампом были нормальные отношения. Сейчас не знаю, он хочет или не хочет. Мы и с Байденом общались...»
РФ находится в постоянном контакте со всеми сторонами ближневосточного конфликта и пытается нащупать пути урегулирования, заявил Путин.
По его словам, все вовлеченные в урегулирование на Ближнем Востоке не хотят развития конфронтации и думают о выходе на договоренности.
Путин — о действиях армии Израиля:
«Действия должны быть соразмерными. Мы осуждаем любые проявления терроризма. Нападение на Израиль — это терроризм. Но должно быть соразмерно. Надо свести к нулю страдания палестинского народа».
Нужно немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, уверен Путин.
Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России, заявил Путин.
⚡️Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе «хотелок» Киева, а на базе «Стамбула» и реалий сегодняшнего дня — Путин
«Речь должна идти не о перемирии на полчаса или полгода, пока снаряды подвезут. А чтобы создать благоприятные условия для сотрудничества двух народов, которые являются братскими».
⚡️ВС РФ заблокировали на Купянском направлении в общей сложности 15 тысяч украинских военных — Путин
«Под Купянском сидят в окружении. Пытаются вырваться, но наша артиллерия уничтожает. Решения принимаются на политическом уровне, не в интересах украинского народа».
❗️Путин — о вторжении ВСУ в Курскую область:
«Они вошли в Курскую область. Потери (у ВСУ) больше, чем за прошлое время. А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано из-за океана - любой ценой, хотя бы до выборов (в США)».
Киев потерял более 30 тыс. военных в Курской области, заявил он.
«Потери ВСУ колоссальные — за три месяца боевых действий потери больше, чем за весь прошлый год у киевского режима. Свыше 30 тысяч»
⚡️Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством — Путин
«Если нейтралитета (Украины) не будет, сложно представить наличие добрососедских отношений. Это значит, что Украина будет постоянно использоваться в интересах других государств и в ущерб интересам РФ. Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. Чтобы Украина стала независимым суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран».
Россия не начинала агрессию или интервенцию против Украины, а пытается прекратить боевые действия, начатые Киевом в 2014 году, заявил Путин.
Люди, не согласившиеся с госпереворотом на Украине 2014 года, имели право на самоопределение и защиту своих интересов, заявил Путин.
Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете от Украины, это соответствует уставу ООН, считает он.
Путин отвечает на вопрос: в каких границах Россия признает Украину?
«Россия всегда признавала границы постсоветской республики в границах 1991 года с учетом того, что Украина сохраняет нейтральный статус.
Но украинское руководство изменило положения и решило вступить в НАТО. А мы так не договаривались. И мы никогда не поддерживали госперевороты, не поддерживаем и на Украине».
Путина спрашивают, за кем на Ближнем Востоке Россия признает право на применение военной силы? И в каких границах Россия признает Израиль?
Путин: Россия считает необходимым реализовать все решения ООН по Израилю и Палестине, Россия — за создание двух суверенных государств.
Путин рассуждает о мире будущего: «Мне бы хотелось, чтобы мир был сбалансированным, чтобы учитывались интересы друг друга <...> К этому стремятся прежде всего участники БРИКС <...> И весь российский народ настроен на миролюбивое развитие в мире».
Африка просит Россию помочь в сфере безопасности, Москва готова это делать в рамках международного правового поля, заявил Путин.
Путину задали вопрос об отношениях со странами Африки:
Президент напомнил, что Россия никогда не занималась эксплуатацией африканских нардов и всегда поддерживала их борьбу за независимость и суверенитет.
«Мы стараемся создать условия для работы наших компаний (в Африке). Потенциал вложений огромный <...> Но сложно работать, если не обеспечены условия безопасности».
Путин рассказал о цикличности в экономических моделях: «Чем больше кризис, тем больше плановой экономики. Затем приходят либералы и демократы и начинают тратить то, что было накоплено консерваторами. Потом все повторяется».
Путин смотрит на часы и просит модератора дать ему выбрать участника, задающего вопрос: «Полночь близится, а Германа все нет», — добавляет он.
Мы не просто продаем в Индию наши вооружения, мы занимаемся совместной разработкой, сообщил Путин.
Индия — естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий. Наши страны активно работают в области атомной энергетики. Кроме того, Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, а также готова наращивать поставки удобрений, заявил Путин.
«В разы увеличивается объем нашего сотрудничества. Торговый оборот почти 60 млрд долларов <...> Мы с благодарностью относимся к высказываниям премьер-министра о конфликте на Украине, который высказывает свои идеи».
Новизны в новом договоре с КНДР нет, сообщил Путин.
«Все, что было в договоре КНДР и СССР, все просто с новыми нюансами воспроизведено в новом договоре. Направлено на обеспечение безопасности», — сказал он.
⚡️Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР.
«Есть статья о взаимной помощи в случае агрессии другого государства», — напомнил он.
Об отношениях с Японией:
«Мы же не ухудшали отношения с Японией. Мы что плохого сделали Японии в последнее время? Пытались найти компромиссы <...> Какая угроза, в чем мы Японии угрожаем? Санкции ввели. Потому что получили команду из Вашингтона? Зачем вы это сделали? Не понимаю <...> Мы ничего в ответ не делаем. Японские компании продолжают у нас работать. Американские компании тоже готовы возвращаться — пусть возвращаются. С некоторыми потерями, но не мы это устроили».
«У нас любят Японию. Японскую культуру любят. Японскую кухню. Мы готовы — возвращайтесь просто, и все».
❗️РФ никогда не позволяла себе разжигать конфликты около США, и Вашингтону тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов — Путин
Путин: Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня. Он считает, что внешние силы могут использовать этот конфликт, чтобы создать ситуацию, как на Украине.
Путин надеется, что отношения с США когда-нибудь будут восстановлены, выразил надежду Путин.
«Мы к этому открыты», — сказал он.
«Мы с США отношения не портили. Мы против них никаких ограничений не вводили. Никогда у их границ конфликты не начинали».
Путин вспомнил, как в 1993 году был переводчиком в разговоре бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с бывшим губернатором Петербурга Анатолием Собчаком.
«Коль начал говорить, что будущее Европы должно быть только с Россией. Я рот открыл».
Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем направлены на развитие. То же самое касается наших отношений с США, заявил Путин.
❗️Путин предложил, чтобы трансгендеры на спортивных соревнованиях боролись между собой, а не с женщинами.
«Краев не видят, как у нас в народе говорят <...> Это то же, что возможность для мужчин выступать в женских видах спорта. Это убивает женский спорт. Пошел выиграл, нос женщине сломал...»
Путин - об открытии Олимпиады в Париже. «Я не смотрел, мне потом сказали, что там происходило, тогда посмотрел... Не знаю, зачем это МОК пропустил. Это было оскорбительно для миллионов верующих».
Путин назвал страшной глупостью властей США действия, подрывающие доллар, на котором держится все их могущество.
Россия не борется с долларом, а в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, отметил Путин.
Путин сообщил, что вчера говорил с руководством одного из российских оружейных концернов, но отказался раскрыть, о каких новых разработках шла речь. По его словам, постоянно что-то новое разрабатывается.
Путин назвал сотрудничество России и Китая — одним из важнейших факторов международной стабильности. Если бы США поменяли вектор в отношении Москвы и Пекина, то от этого выиграли бы все, а проигравших бы не было, считает президент.
Мы понимаем свою ответственность как страна — и по количеству боеголовок, и качеству, ядерное оружие совершенствуется, сказал Путин.
«Мы сейчас завершаем испытания...», — добавил он и сообщил, что вчера говорил с руководством одного из российских оружейных концернов.
Путин ответил на вопрос об СНВ-3 и его возможном продлении:
«Мы никогда не отказывались от диалога по стратегической стабильности. Все хорошо знают, что США и их сателиты ставят цель нанести России стратегическое поражение. Что это? Если не уничтожить страну, то свести страну до ничтожной роли. А зачем нам тогда ядерное оружие. И в это же время хотят вести диалог по стратегической стабильности. Вроде взрослые люди».
Путин указал на необходимость честно, с открытыми картами, «без всяких двойных, тройных, пятерных стандартов» подходить к этому вопросу.
«Не может быть так, что здесь они нам собираются нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: «Ребят, все спокойно, все нормально. Business as usual. Не бойтесь, ни о чем не думайте»
Путин считает, что в первый срок Трампа «затравили, не давали шаг ступить».
Предвыборные заявления Трампа Путин считает политическими, но заслуживающими внимания — за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.
❗️Путин заявил, что не считает зазорным и самому позвонить Трампу.
«Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. <…> Если кто-то из них захочет возобновить контакты, мы ничего против не имеем»
⚡️Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США — Путин о победе Трампа на выборах
❗️Владимир Путин прокомментировал покушение на Дональда Трампа:
«Его поведение произвело на меня впечатление, он мужественный человек оказался».
«Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Проявил себя правильно, мужественно, как мужчина», — добавил Путин.
Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании снайпер пытался застрелить Трампа. Политик выжил, получив ранение в ухо.
Путин назвал всех президентов США, с которыми работал, «интересными людьми».
Он также считает, что глупый и неинтересный человек не мог бы оказаться на вершине власти в Соединенных Штатах.
«Тот же Буш (младший)... Уверяю вас, он ничем не уступает сидящим в зале. Как бы там его ни представляли, как человеком с низким IQ. Я ночевал в его доме в Техасе, общался с его родителями, они приезжали ко мне. Его отец сказал: «Огромную ошибку мы совершили, что блокировали Олимпийские игры в Москве.». Это он мне сказал лично».
❗️Неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы РФ, заявил Путин.
Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, отметил президент.
Безопасность одних не должна вступать в противоречие с безопасностью других, заявил Путин. Он призвал вернуться к системе взаимного доверия: это первый шаг к новой системе безопасности.
Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, отметил Путин.
Шанс преодолеть блоковое мышление был после холодной войны, но США испугались ослаблять контроль за Европой, заявил Путин.
США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, считает он. По его словам, многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу США.
США за последние годы получили 12 трлн долларов «из воздуха» благодаря роли доллара как мировой валюты, сообщил Путин.
Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, и оно тут идет быстрее, чем в других регионах мира, сообщил Путин.
В то же время он сказал, что в стране сложилась одна из самых «зеленых» энергетик в мире, сочетающая в себе газ, атом и гидрогенерацию. При этом страны, которые недавно выступали за «зеленую энергетику», увеличивают угольные генерации, а России пытаются навязать «зеленую» повестку.
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния.
Путин признал, что пользуется интернетом «очень примитивным способом».
«Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — рассказал он.
Путин об интернете в России: государству контрпродуктивно запрещать все.
Интернет должен подчиняться национальному законодательству, подчеркнул Путин. Использование интернета должно быть основано «на суверенных алгоритмах», к этому нужно стремиться, добавил он.
⚡️Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект — Путин
Он назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития. Запретить ИИ невозможно, уверен президент.
Россия борется не только за свою свободу, а защищает всеобщие права и свободы, и в этом видит свою миссию, заявил Путин.
Все стало выглядеть, как ползучая интервенция — Путин о движении НАТО к границам РФ.
«С какого перепугу Украину и Грузию позвали в НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?» — сказал он.
Владимир Путин вспомнил саммиты G8, отметив, что внешне на них все выглядело благопристойно. Однако оказывалось, что «до встречи в рамках «восьмерки» уже собралась «семерочка» и между собой что-то пообсуждали».
«Так красиво обнимают и по плечу похлопают, а на практике делают все наоборот», — рассказал российский президент.
❗️Россия защитит себя и россиян, ни у кого не должно быть иллюзий, подчеркнул Путин.
«Мы всей страной отразили атаку террористов и разгромили их в 90-х», напомнил он.
Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда необходимо — будет предпринимать все меры для защиты страны, заявил Путин.
«Когда это необходимо, мы будем принимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина. И будем добиваться своих целей»
Он добавил, что Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству.
Развитые страны сталкиваются со все менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил Путин.
Путин назвал БРИКС прототипом нового, свободного и не блокового характера отношений между странами.
Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил он.
Путин рассказал, что США пугали европейских лидеров Россией:
Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне многие европейские лидеры говорили: «Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно».
Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и «откровенным анахронизмом».
«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише», — сказал Путин.
По мнению президента РФ, США понимали, что НАТО становится непривлекательным, а им блок нужен, чтобы руководить, поэтому и конфликты им нужны.
❗️Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором должны быть услышаны все голоса — Путин
Не должно быть ситуации, когда модель одной страны, пусть даже успешной, навязывается всем остальным — Путин
❗️В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным, заявил Путин.
Он назвал расистским стереотип о «цивилизованном Западе» и «варварстве» других народов:
«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие клише, стереотипы, своего рода иерархия: есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары. Их дело беспрекословно слушать, что им говорят со стороны и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше этих народов в цивилизационной иерархии»
Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, это борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования, заявил Путин.
По его словам, Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса.
Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада, считает Путин.
Санкции Запада против России не возымели эффекта, сказал Путин. По его словам, Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения «вашингтонских и брюссельских начальников».
Россия никого не хочет учить и навязывать свое мировоззрение, сообщил Путин. По его словам, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: «мы или они».
«Мы подошли к опасной черте». Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин.
⚡️Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил Путин.
Призывы Запада нанести России — ядерной державе — стратегическое поражение демонстрируют запредельный авантюризм, добавил он.
За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил Путин.
Следующие 20 лет в истории человечества «будут не менее, а то и более сложными», заявил Владимир Путин.
По его словам, нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов.
«Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло».
В прошлом году вместе с ответами на вопросы речь Путина продлилась почти четыре часа.
На предыдущей встрече президент назвал себя «плотником четвертого разряда» после реплики о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Президент заверил, что «знает, как окна строить», и призвал не беспокоиться.
А на форуме 2022 года Путин говорил об отношениях России и Украины, утверждая, что в основе своей русские и украинцы — один народ.
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» может затронуть тему выборов в США.
«Валдай» является ключевой платформой для обсуждения стратегических внешнеполитических и внутренних вопросов, а также глобальных тенденций. Президент России Владимир Путин ежегодно участвует в заседаниях клуба с момента его основания в 2004 году.
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай». Основные делегации на форум приехали из стран Азии, Европы и Латинской Америки. Среди приглашенных — политологи, экономисты, эксперты по международной безопасности и представители российского руководства. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию.