Путин призвал не сводить обсуждение прогрессивной шкалы налогов к «уравниловке»

Обсуждение прогрессивной шкалы налогов не должно привести к демотивации тех, кто получает больше других. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, вошедших в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», — сказал президент.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, прогрессивную шкалу налогов хотят вернуть 83% россиян. Лишь 13% выступили за сохранение одинаковой налоговой ставки вне зависимости от дохода.

При этом больше половины (54%) россиян согласны платить высокие налоги, если государство направит эти деньги на поддержку бедных: обеспечит большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Менее трети (28%) считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом. Опрос ВЦИОМ прошел по телефону в марте, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

С 1 января вступил в силу закон, вводящий элементы прогрессивной шкалы в России. По инициативе президента Владимира Путина, с 13% до 15% увеличена ставка НДФЛ в отношении части доходов гражданина (на зарплату и дивиденды), превышающей 5 млн руб. за налоговый период. Минфин считает, что повышенное налогообложение затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами и принесет в бюджет дополнительно 60 млрд руб. в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022 году и 68,5 млрд руб. в 2023 году. Эти деньги будут целевым образом направляться на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.