Прокуратура Гватемалы подозревает россиян в подкупе президента

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование по факту предполагаемой дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи, передает Reuters.

Согласно имеющимся данным, главу государства подкупили граждане России, чтобы получить корабельный док в одном из главных портов страны.

Уточняется, что Джамматтеи в настоящее время не находится под следствием, так как ему не объявлен импичмент.

Пресс-секретарь президента Гватемалы не стала комментировать ситуацию.

По информации Associated Press, прокуроры выдали ордер на арест бывшего руководителя антикоррупционного отдела Хуана Франциско Сандовала, который занимался расследованием этого дела. В настоящее время чиновник находится в США, куда бежал по соображениям безопасности.