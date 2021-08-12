В столице Австралии введут локдаун из-за одного нового случая заражения COVID-19

Жителей австралийской столицы Канберра обяжут самоизолироваться на семь дней после обнаружения первого за год зараженного коронавирусом человека. О этом сообщает местный телеканал «Эй-Би-Си».

«В настоящий момент мы не знаем источник инфекции, но обширное расследование ведется уже несколько часов», — заявил глава столичной территории Эндрю Барр.

По его словам, это самая серьезная угроза для Канберры с начала пандемии SARS-CoV-2.

Во время действия ограничений горожане смогут покидать свои дома только для похода в магазин за товарами первой необходимости, по работе и учебе, чтобы посетить врача, а также чтобы вакцинироваться против COVID-19.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность введения нового локдауна осенью в Москве.