В затерянном городе на дне океана обнаружена колыбель жизни

В глубинах Атлантического океана, к западу от Срединно-Атлантического хребта, скрывается одно из самых необычных мест на планете — гидротермальное поле Lost City, или «Затерянный город». Это комплекс гигантских известняковых башен и колонн, поднимающихся со дна на глубине более 700 метров. Самая высокая из них достигает 60 метров — почти как двадцатиэтажный дом. Ученые считают, что именно такие места могли стать одной из колыбелей жизни на Земле. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Lost City был открыт в 2000 году с помощью глубоководных аппаратов и с тех пор остается уникальным объектом: ничего подобного в Мировом океане пока не найдено. По оценкам исследователей, гидротермальная активность здесь продолжается не менее 120 тысяч лет, а возможно, и значительно дольше. В отличие от классических «черных курильщиков», связанных с вулканизмом и магматическим теплом, «Затерянный город» существует за счет химических реакций между морской водой и породами мантии Земли.

В результате этих реакций в окружающую воду выделяются водород, метан и другие газы. Они служат источником энергии для микробных сообществ, которые живут в порах и трещинах карбонатных башен без участия солнечного света и кислорода. Температура флюидов здесь сравнительно невысока — около 40 градусов Цельсия, но этого достаточно, чтобы поддерживать сложную экосистему. Вокруг источников обитают бактерии, улитки и ракообразные, а более крупные животные, такие как крабы и угри, встречаются реже.

Особый интерес Lost City вызывает у ученых, изучающих происхождение жизни. Вырабатываемые здесь углеводороды образуются не из углекислого газа атмосферы и не благодаря фотосинтезу, а исключительно за счет геохимических процессов на дне океана. Поскольку углеводороды являются строительными блоками живых организмов, это усиливает гипотезу о том, что жизнь могла зародиться именно в подобных условиях — задолго до появления кислородной атмосферы.

В 2024 году исследователи сообщили о рекордном бурении в районе Lost City: им удалось извлечь керн мантийных пород длиной более 1,2 километра. Анализ этих образцов может пролить свет на химические процессы, которые происходили на ранней Земле миллиарды лет назад, и помочь понять, как неживая материя могла перейти в живую.

Ученые также отмечают, что экосистемы, подобные «Затерянному городу», теоретически могут существовать и за пределами Земли. В качестве примеров называют подледные океаны спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада, а также Марс в далеком прошлом. По мнению микробиологов, если жизнь где-то и может существовать без солнца, то именно в таких химически активных средах.

Несмотря на научную ценность, Lost City остается уязвимым объектом. В 2018 году стало известно, что Польша получила разрешение на разведку и добычу полезных ископаемых в прилегающих районах океанского дна. Хотя само гидротермальное поле не является целью добычи, ученые опасаются, что взвеси и выбросы, связанные с горными работами, могут нарушить хрупкую экосистему.

