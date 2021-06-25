ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разновидность коронавируса «Дельта» присутствует сегодня как минимум в 85 государствах и быстро распространяется среди невакцинированного населения. Об этом он сказал на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19», — утверждает глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженный в Индии штамм коронавируса «Дельта» в два раза чаще передается от больного человека здоровому, чем «оригинальный» SARS-CoV-2.

24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «дельта» уже получил распространение почти в 90 странах мира.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Позднее была обнаружена новая мутация индийского штамма, так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».