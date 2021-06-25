В Подмосковье начали штрафовать владельцев собак, не убирающих за своими питомцами

Штрафы за нарушения правил для выгула собак начали действовать в Подмосковье с пятницы, 25 июня. Соответствующие нормы содержатся в «Кодексе Московской области об административных правонарушениях». Об этом сообщает телеканал «360».

Так, штраф предусмотрен, если хозяин не уберет за своим питомцем в общественных местах. Сначала он получит предупреждение, а в случае повторного нарушения — штраф от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Владельцу сделают предупреждение, если собака будет гулять в неположенных местах без поводка и намордника. При повторном нарушении ему выпишут штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Хозяина ждет такое же взыскание, если пса заметят на детских площадках, на территориях школ и детских садов.

Также придется заплатить аналогичный штраф, если животное нанесет ущерб чужому имуществу.

За нападение на другого домашнего питомца, причинение ему увечий, а также если другое животное погибнет, штраф составит 4-5 тыс. руб.

В случае, если собака напала на человека, владельцу предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. руб.

Ранее в России предложили штрафовать за выброшенных собак и кошек.