Власти пока не считают, что обрушение дома во Флориде было вызвано специально

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что власти штата Флорида еще не получили каких-либо свидетельств того, что обрушение жилого дома в городе Серфсайд было вызвано кем-то целенаправленно. Об этом она рассказала в эфире телеканала СNN.

«Разумеется, мы пока на стадии проведения расследования и ничего не исключаем. Однако не было найдено никаких доказательств умышленных действий», — сказала она.

По словам Кавы, спасательные работы продолжались всю ночь.

Кроме того, глава округа подчеркнула, что очень надеется на то, что вскоре к ним подключатся федеральные службы.

«Ответа пока нет. Но я думаю, что он будет довольно скоро», — отметил в эфире телеканала Fox News губернатор Флориды Рон Десантис, говоря о причинах обрушения.

Ранее в американском курортном городе Майами-Бич 12-этажный дом частично обрушился, как минимум один человек погиб, 99 числятся пропавшими без вести.