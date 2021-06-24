В Минцифры назвали сроки обеспечения QR-кодами переболевших COVID-19

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявил, что в министерстве рассчитывают к 30 июня обеспечить QR-кодами около девяти млн переболевших COVID–19 граждан. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава России. <…> Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана», — уточнил он.

Кроме того, Качанов отметил, что в министерстве данную информацию сопоставят с учетными записями портала Госуслуг, где будут также показываться сертификат и QR-код переболевшего для граждан, зарегестрированных на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только те граждане, кто вакцинировался от COVID-19 или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.

После этого в оперштабе по коронавирусу в Москве рассказали, что QR-код для посещения столичных ресторанов и кафе можно получить, в частности, с помощью электронной медицинской карты.