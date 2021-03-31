Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в последнее время улучшается, но все равно много пациентов остаются на лечении. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко.

Министр уточнил, что для борьбы с распространением заболевания необходимо соблюдать ограничения, введенные из-за коронавируса, и вакцинировать население.

Ранее Мурашко рассказал, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», также он сообщил, когда будут доступны первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак».

В России коронавирусом заразились 4 545 095, выздоровели 4 166 172, скончались 98 850 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».