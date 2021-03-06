Врач рассказала о связи группы крови с развитием рака

Группа крови человека может влиять на развитие онкологических заболеваний. Об этом заявила врач-гематолог Юлия Ненашева, передает «Пятый канал».

«У пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы. Пациенты с первой группой крови в принципе менее предрасположены к онкологии, в том числе это касается рака кожи, легких и яичников», — сообщила она.

При этом она подчеркнула, что развитие онкологических заболеваний больше связано с образом жизни человека, чем с генетической предрасположенностью.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как могут выглядеть симптомы рака поджелудочной железы. К таким симптомам относятся боль в желудке, желтуха и снижение веса.