Стас Пьеха раскрыл, что прогуливал в музыкальном училище

Певец и телеведущий Стас Пьеха раскрыл, какие предметы прогуливал в музыкальном училище имени Гнесиных. Его цитирует kp.ru.

По словам Пьехи, он не любил ходить на пары, и прогулов было много. Молодой артист был уверен, что может выучить все, что нужно, сам. Пьеха предпочитал ходить на вокал и сольфеджио и считал, что 70 процентов знаний ему не понадобятся.

«На историю музыки я ходил крайне редко. Мне вообще не было интересно, кто когда родился и что написал. Как будто бы это не влияло на мое музыкальное становление. Плюс я рано начал работать. У меня уже было несколько коллективов, начиная от рок-альтернативной группы, заканчивая исполнением песен в ресторанах», — вспоминает он.

25 января в России отмечали День российского студенчества и Татьянин день.

Ранее Стас Пьеха назвал свой идеал девушки.