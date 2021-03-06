Главный инфекционист США похвалил вакцину «Спутник V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» достаточно хороши. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие», — сказал Фаучи.

Фаучи подчеркнул, что мало знает о китайской вакцине от коронавируса и не следил за ее эффективностью.

Он добавил, что его не беспокоят побочные эффекты вакцинации. По словам Фаучи, побочные эффекты в редком случае длятся дольше 24 часов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.