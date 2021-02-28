В США рассказали о вакцинации детей и подростков от COVID-19 в стране

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о сроках вакцинации от короанвируса среди подростков и детей. Об этом сообщает телеканал NBC.

Он отметил, что старшеклассников могут начать прививать уже осенью 2021 года.

При этом вакцинация для младшеклассников начнется не ранее, чем с начала 2022 года.

«Если реалистично прогнозировать, когда мы получим достаточно данных, чтобы можно сказать, что младшеклассников можно прививать, то, думаю, это будет самое раннее конец года», — подчеркнул Фаучи.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».