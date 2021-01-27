Украинцев с российским паспортом могут ограничить в правах

Законопроект, предусматривающий введение двойного гражданства в стране, был внесен в Раду. В документе указывается, что те, у кого есть паспорта «страны-агрессора», в правах будут ограничены. Об этом сообщает сайт Рады.

В инициативе указывается, что в случае принятия законопроекта украинская диаспора сможет приобщаться к внутренним проблемам и активно участвовать в политической жизни страны, сохраняя при этом иностранное гражданство. Однако это не касается обладателей российского паспорта.

В пояснительной записке к проекту говорится, что при наличии у украинцев гражданства (подданства) страны, «признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав».

Данный запрет будет действовать до тех пор, пока киевские власти не снимут с другого государства статус «агрессора», либо до того момента, как украинец откажется от второго гражданства.

В январе 2015 года Рада Украины признала Россию «страной-агрессором».