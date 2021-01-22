Путин внес в Госдуму поправки в ТК о приоритете Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект с поправками в Трудовой кодекс о приоритете Конституции в стране. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных ГД.

Отмечается, что законопроект уточняет положения статьи 10 Трудового кодекса, определяющей соотношение правил трудового законодательства и иных актов с нормами трудового права и международного права.

«Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

В декабре прошлого года Совет Федерации одобрил пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на российской территории.