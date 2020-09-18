Директор Ленинградского зоопарка вызволила капибару из пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике в вольере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

«Сегодня ночью произошло возгорание в деревянной времянке Ленинградского зоопарка. В домике на территории вольера для летнего содержания животных в момент пожара укрывалась от дождя капибара», — рассказали в комитете.

В зоопарке сработала сигнализация и прибывшая на место директор учреждения оперативно перенесла капибару в другой вольер.

Возгорание ликвидировали через полтора часа, никто не пострадал.

На данный момент зоопарк работает в штатном режиме. Предварительно, причиной пожара мог стать обрыв кабеля подсветки в домике-укрытии от шквального ветра.

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