«Россия 1» покажет фильм-расследование о захвате заложников в бесланской школе

Телеканал «Россия 1» в 16-ю годовщину трагических событий в Беслане покажет фильм-расследование.

Об этом во вторник сообщает сайт «Вести.Ru».

Спецэфир будет содержать уникальные свидетельства как заложников, переживших плен в школе, так и тех, кто их спасал.

Автор фильма — Александр Рогаткин.

Расследование будет показано в эфире «России 1» в четверг, 3 сентября.

Жертвами теракта в школе стали 314 заложников, более половины из них — дети.