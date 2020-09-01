«Россия 1» покажет фильм-расследование о захвате заложников в бесланской школе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телеканал «Россия 1» в 16-ю годовщину трагических событий в Беслане покажет фильм-расследование.
Об этом во вторник сообщает сайт «Вести.Ru».
Спецэфир будет содержать уникальные свидетельства как заложников, переживших плен в школе, так и тех, кто их спасал.
Автор фильма — Александр Рогаткин.
Расследование будет показано в эфире «России 1» в четверг, 3 сентября.
Жертвами теракта в школе стали 314 заложников, более половины из них — дети.