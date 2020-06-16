Под Калининградом задержали мужчину, незаконно пересекшего границу России

В Калининградской области пограничники задержали гражданина Литвы, незаконно пересекшего польско-российскую границу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

«Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу РФ и был задержан пограничным нарядом», — сказали в службе.

Отмечается, что мужчину задержали на 48 часов, чтобы выяснить цель его визита в Россию. После этого его привлекут к ответственности по российскому законодательству.