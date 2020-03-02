Путин внес в Госдуму поправку о закреплении брака как союза мужчины и женщины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент России Владимир Путин внес предложение о конституционной поправке, признающей брак союзом мужчины и женщины, передает ТАСС.

«Я рад, что эта поправка (о признании брака союзом мужчины и женщины) появилась за подписью главы государства», — сказал Толстой.

Он также добавил, что в последний день принятия поправок Путин внес в нижнюю палату парламента свои предложения, изложенные на 24 страницах.

Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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