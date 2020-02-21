Отец детей, у которых подозревают коронавирус, отказался от принудительной госпитализации

В Екатеринбурге отец девочек, которых по решению суда должны принудительно госпитализировать для анализов на коронавирус, заявил, что дети не будут ложиться в больницу, передает E1.ru.

«От госпитализации мы отказываемся. У нас уже сдавались анализы на прошлой неделе, пришел отрицательный ответ. Почему еще раз сдавать нужно, я не понимаю», — сказал мужчина.

Он добавил, что сейчас жена и дочки находятся в больнице. Они сдают анализы на коронавирус, но вскоре вернутся домой.

Ранее суд постановил принудительно госпитализировать двух девочек, у которых подозревается коронавирус. Семья недавно вернулась из Китая.

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