В Петербурге зафиксирован третий подряд температурный рекорд

Третий подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха установлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного синоптика Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что столбик термометра 19 февраля достиг отметки в +5°С, на 0,5°С превзойдя прежний максимум 2003 года.

Также отмечается, что нынешний рекорд стал уже пятым по счету за февраль. Исторические максимумы обновились 2, 13, 17 и 18 февраля. Январь 2020 года стал рекордно теплым в Петербурге.