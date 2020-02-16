В Москве гражданин Китая отдал мошенникам 10 млн рублей за медицинские маски
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В Москве гражданин Китая отдал мошенникам 10 млн руб., желая приобрести партию медицинских масок. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, по предварительным данным, иностранец заключил с мошенниками устный договор о покупке 650 тыс. масок.
Однако средства защиты ему до сих пор не передали, деньги также не возвращают.
Мужчина подал заявление в полицию, в настоящее время проводится проверка.
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