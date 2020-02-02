В МЧС назвали причину обрушения строительных лесов в Дагестане

В ГУ МЧС по Дагестану рассказали, почему произошло обрушение лесов в Дербенте, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Строители проводили ремонтные работы в десятиэтажной новостройке на улице Генриха Гасанова. В какой-то момент произошло обрушение.

В ведомстве уточнили, что двоих из пяти пострадавших срочно увезли в больницу. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и среднее. Одного из них поместили в реанимацию.

По версии МЧС, причиной обрушения конструкций стало нарушение технологии установки и крепления строительных лесов.

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