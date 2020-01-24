СМИ: новым коронавирусом в Китае заболело 896 человек
Число инфицированных новым типом коронавируса в Китае достигло 896 человек. Об этом пишет газета GlobalTimes.
Издание сообщает, что такие данные приведены к 22.00 (17.00 мск) пятницы, 24 января.
По последним данным, 26 человек погибли, а 36 человек смогли вылечиться.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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