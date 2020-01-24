СМИ: новым коронавирусом в Китае заболело 896 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/290/12924290/2020-01-23T064403Z_403750555_RC2ILE9AG7HC_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-PHILIPPINES-pic905-895x505-79312.jpg">

Число инфицированных новым типом коронавируса в Китае достигло 896 человек. Об этом пишет газета GlobalTimes.

Издание сообщает, что такие данные приведены к 22.00 (17.00 мск) пятницы, 24 января.

По последним данным, 26 человек погибли, а 36 человек смогли вылечиться.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Непале зафиксирован первый случай заражения коронавируса

— Количество погибших от коронавируса в Китае возросло до 25

— В КНР начали строить специальную больницу для зараженных коронавирусом